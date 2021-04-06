Зеленский надеется на помощь Канады по вступлению в НАТО

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Украинские власти попросили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ разобраться в обстоятельствах гибели ребёнка в Донбассе, смерть которого в самопровозглашённой Донецкой республике возложили на Киев. По мнению инициаторов обращения, в этой истории не всё сходится.

В частности, Украина обратила внимание на то, что власти ДНР не предоставили никаких доказательств трагедии — ни фрагментов взрывного устройства, ни точных координат места трагического инцидента, ни точных сведений о...