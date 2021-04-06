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Зеленский надеется на помощь Канады по вступлению в НАТО

17:51, 06 апреля 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на помощь Канады в получении Киевом плана действий по вступлению в НАТО. Об этом он заявил в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

После встречи он поблагодарил главу правительства Канады за поддержку Украины.

Спасибо, Джастин Трюдо, что в сложные времена Канада всегда рядом с Украиной. Содействие Канады в получении Плана действий по членству в НАТО будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей, — написал Зеленский в Twitter.

Политик отметил, что будет рад видеть представителей Оттавы на саммите «Крымской платформы» 23 августа.

Накануне Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба рассказывал, что действие Киева состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая 11 марта стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — синергия — «восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем», писал NEWS.ru.

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