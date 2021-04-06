Зеленский надеется на помощь Канады по вступлению в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на помощь Канады в получении Киевом плана действий по вступлению в НАТО. Об этом он заявил в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
После встречи он поблагодарил главу правительства Канады за поддержку Украины.
Спасибо, Джастин Трюдо, что в сложные времена Канада всегда рядом с Украиной. Содействие Канады в получении Плана действий по членству в НАТО будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей, — написал Зеленский в Twitter.
Политик отметил, что будет рад видеть представителей Оттавы на саммите «Крымской платформы» 23 августа.
Thank you, @JustinTrudeau, that in difficult times, Canada is always close to Ukraine. assistance in obtaining the @NATO MAP will be an important signal of support from true friends. I will be glad to welcome you to the #Crimean Platform summit on August 23 pic.twitter.com/wOUOhADHUb
— ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) April 6, 2021
Накануне Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».
Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба рассказывал, что действие Киева состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая 11 марта стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — синергия — «восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем», писал NEWS.ru.