https://static.news.ru/photo/e39a204a-7362-11ea-a91e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Ангела Меркель Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в «нормандском формате» в рамках Трёхсторонней контактной группы, также отметили в офисе украинского президента.

Зеленский в телефонном разговоре с Меркель обсудил ситуацию с пандемией COVID-19 в контексте возможного увеличения финансовой помощи Киеву. Стороны договорились перенаправить €150 млн в рамках госкредита на соответствующие нужды.

Меркель и Зеленский обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни. Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Всемирного банка, — цитирует пресс-службу «Интерфакс-Украина».

При этом сообщается, что германский канцлер положительно отметила принятые накануне законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. На фоне этого Меркель также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов заявил, что после принятия президентом Украины ряда законодательных изменений на фоне угрозы распространения коронавируса политика государства станет другой.