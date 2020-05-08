Зеленский хочет установить в Симферополе колокол Единства

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта, в рамках которого будут установлены четыре мемориальных колокола. Один из них – в Симферополе.
Глава государства уточнил, что колокол Памяти появится в Луганской области, с которой началось освобождение республики от захватчиков в 1942 году. Колокола Победы и Мира планируется установит в Закарпатье и Донецке соответственно. В Симферополе, по замыслу президента, должен появиться колокол Единства.
Зеленский отметил, при наступлении на Украине мира, все четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в её истории,
Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве стартует флешмоб – всем желающим, где бы они не находились, предложено одновременно включить песню «День Победы».
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