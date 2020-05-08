Зеленский хочет установить в Симферополе колокол Единства

https://static.news.ru/photo/bb20d2ec-91dc-11ea-9c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта, в рамках которого будут установлены четыре мемориальных колокола. Один из них – в Симферополе.

Глава государства уточнил, что колокол Памяти появится в Луганской области, с которой началось освобождение республики от захватчиков в 1942 году. Колокола Победы и Мира планируется установит в Закарпатье и Донецке соответственно. В Симферополе, по замыслу президента, должен появиться колокол Единства.

Зеленский отметил, при наступлении на Украине мира, все четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в её истории, сообщается на сайте главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве стартует флешмоб – всем желающим, где бы они не находились, предложено одновременно включить песню «День Победы».