ZDF: депутаты «Альтернативы для Германии» свернули поездку в Донбасс ZDF: депутаты партии «Альтернатива для Германии» отказались от поездки в Донбасс

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Группа региональных депутатов от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), которые собирались с визитом в Донбасс, поменяли планы. Об отказе от поездки, вызвавшей на родине резкую критику, рассказал один из депутатов Кристиан Блекс, сообщает телеканал ZDF.

Поскольку я — единственный депутат, у которого сейчас есть доступ в интернет, я хотел бы сообщить вам о совместном решении нас троих не ехать в Донбасс, — процитировал Блекса репортер телеканала.

Вместе с Блексом в Донбасс собирались отправиться два его коллеги из парламента федеральной земли Саксония-Анхальт. Их планы раскритиковали в руководстве партии. Также «глубоким актом несолидарности» возможную тогда поездку назвал премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.

Ранее стало известно, что о намерении депутатов из Саксонии-Анхальт отправиться с визитом в Россию и Донбасс стало известно 19 сентября. В АдГ прежде говорили, что по опросу парламентской группы, почти половина жителей федеральной земли называет несбалансированным освещение конфликта на Украине. Для получения собственного мнения депутаты и хотели отправиться в эту поездку.