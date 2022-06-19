«Заставили смотреть снизу вверх»: экс-премьер Британии о визите в Кремль Экс-премьер Британии Браун рассказал, что Путин посадил его на низкий стул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле в 2006 году тот пытался запугать его. По словам Брауна, которые передает Daily Mail, Путин заставил сидеть его на низком стуле и принес обширное бумажное досье с информацией о премьере, которое зачитывал вслух.

Меня посадили на очень низкий стул, чтобы я смотрел на него снизу вверх. <...> В тот день он (Путин. — NEWS.ru) достал документы из картотеки и принялся читать вслух всю информацию обо мне, будто хотел доказать, что знает про меня больше, чем я сам, — утверждает Браун.

При этом сам экс-премьер указывает, что у него «не было иллюзий» о том, что из себя представляет российский президент.

По мнению Брауна, Путин умеет извлекать выгоду из слабости оппонентов и работает только с позиции силы, «исключительно на нее же он и отвечает». В связи с этим британец раскритиковал западные страны, поскольку они не смогли выступить против России задолго до ситуации на Украине. Он подчеркнул, что единство наблюдается только в НАТО, в то время как 150 других стран отказались накладывать санкции, из которых 82 не поддержали никакие антироссийские меры.