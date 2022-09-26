Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию референдума в Запорожье Глава ВГА Запорожья Балицкий: зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию референдума в Запорожье

Фото: dan-news.info

Иностранцы, приехавшие в Запорожскую область в качестве наблюдателей за ходом референдума по вопросу вхождения региона в состав России, положительно оценили голосование, написал в своем Telegram-канале глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий. Он добавил, что наблюдатели приехали из Бразилии, ЮАР, Белоруссии и Испании.

Иностранные наблюдатели подтверждают хорошую организацию процесса голосования, принятые меры безопасности и слаженную работу избирательных комиссий. Я благодарен международным наблюдателям и приветствую их работу на территории области, — написал Балицкий.

Присутствие зарубежных наблюдателей, по его мнению, свидетельствует о легитимности всех процессов референдума.

Ранее избирком Херсонской области признал референдум в регионе состоявшимся, поскольку явка составила более 50%. Также главы избиркомов Луганской и Донецкой народных республик заявили о том, что плебисцит состоялся. По данным на вечер 25 сентября, явка превысила 72%.