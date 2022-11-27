Западный журналист рассказал об увиденном в Киеве «апокалипсисе» Politico: ночью в Киеве свет горит лишь в нескольких домах

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Обозреватель издание Politico Джейми Деттмер сравнил ситуацию в Киеве после ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры страны с апокалипсисом. Журналист в своем материале рассказал, что в городе отсутствует уличное освещение, закрыты заведения общепита, а местные жители вынуждены запасаться водой в редкие минуты ее появления.

Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят единственные пятна света, — рассказал Деттмер.

Он отметил, что проблемы с электроснабжением привели к тому, что все меньше людей ходят в кафе и рестораны. Но главное, они вынуждены бороться с перебоями воды. Журналиста удивило, что в те моменты, когда вода есть, горожанам приходится обязательно наполнять ванны, «поскольку, когда ее отключат, они смогут смывать в туалете или помыть руки».

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.