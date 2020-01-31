https://static.news.ru/photo/93b1fe1c-440b-11ea-b80d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Хорватия присоединится к Шенгенской зоне в течении полутора—двух лет. Такой срок в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал заместитель министра туризма республики Тончи Главина.

Сегодня Хорватия не входит в Шенгенскую зону, хотя шенгенская виза позволяет туристам посещать эту страну. Однако власти республики такие визы не выдают: выпущенные разрешения на въезд действуют только на её собственной территории, а также в Болгарии, Румынии и на Кипре.

Хорватия в данный момент находится в процессе присоединения к Шенгенской зоне, — подчеркнул Тончи Главина. — В течение полутора, максимум двух лет мы войдём в пространство стран Шенгена.

Хорватия ведёт переговоры о присоединении к Шенгену с 2016 года. В конце 2019 года в Брюсселе пришли к выводу, что страна выполняет все главные требования для этого, но решение должно быть одобрено Советом ЕС.

Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что с 14 декабря вступает в силу соглашение между Россией и Хорватией о взаимных поездках граждан двух стран, писал NEWS.ru.

Полная версия интервью с Тончи Главина опубликована на сайте NEWS.ru.