Захарова осудила вандалов, осквернивших постамент памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/89b144d4-922d-11ea-b5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила вандалов, осквернивших постамент демонтированного памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Это характеризует тех, кто в священный для миллионов людей день устроил подобное, — цитирует Захарову ТАСС.

По информации агентства, муниципальные власти района Прага-6, в апреле согласовавшие демонтаж монумента, раскритиковали действия тех, кто 9 мая разместил на пьедестале унитаз.

Как писал NEWS.ru, утром житель Праги, пришедший к памятнику возложить цветы, обнаружил на постаменте двухметровый унитаз из пенопласта. Чешская полиция начала поиски вандалов.