Захарова осудила вандалов, осквернивших постамент памятника Коневу

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила вандалов, осквернивших постамент демонтированного памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Это характеризует тех, кто в священный для миллионов людей день устроил подобное, — цитирует Захарову ТАСС.
По информации агентства, муниципальные власти района Прага-6, в апреле согласовавшие демонтаж монумента, раскритиковали действия тех, кто 9 мая разместил на пьедестале унитаз.
Как писал NEWS.ru, утром житель Праги, пришедший к памятнику возложить цветы, обнаружил на постаменте двухметровый унитаз из пенопласта. Чешская полиция начала поиски вандалов.
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