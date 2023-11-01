Задержанного во Франции бизнесмена Кузьмичева обвинили в отмывании денег

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Французская финансовая прокуратура предъявила совладельцу «Альфа-групп» Алексею Кузьмичеву обвинения в отмывании денег, передает РИА Новости. Согласно сообщению, распространенному французским надзорным ведомством, на данный момент предприниматель отпущен под залог €8 млн.

Сегодня Кузьмичеву были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег, — сообщили в прокуратуре.

Недавно Кузьмичева задержали во Франции в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций. В домах предпринимателя провели обыски, в том числе в парижской квартире и на вилле в Сен-Тропе. В одном из домов были найдены пачки купюр, при задержании миллиардера были задействованы 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями, а также 40 спецназовцев.

Ранее представители посольства РФ во Франции заявили, что российские дипломаты готовы оказать содействие задержанному в Париже предпринимателю Алексею Кузьмичеву. При этом в дипмиссии уточнили, что власти Франции не уведомляли о том, что сооснователя «Альфа-Групп» поместили под стражу по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве и совершении других преступлений, в том числе нарушении санкций. Обращений от самого бизнесмена или его адвокатов также не поступало.