Миллиардера Кузьмичева задержали во Франции

Фото: Igor Fereira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций, сообщает Telegram-канал Baza. По данным издания, в домах предпринимателя провели обыски, в том числе в парижской квартире и на вилле в Сен-Тропе.

Указывается, что в одном из домов были найдены пачки купюр. Авторы материала отметили, что при задержании миллиардера была задействована приблизительно сотня правоохранителей.

Год назад Кузьмичев потребовал у суда во Франции дать ему возможность проплывать на своей яхте La Petite Ourse II вокруг Ривьеры. Активы миллиардера были заморожены после 24 февраля, но его адвокат заявил, что предприниматель имеет право пользоваться яхтами и домами для личных нужд, а потому любые запреты являются незаконными.

Ранее российский миллиардер Михаил Фридман покинул Великобританию, объясняя это «невозможностью жить в условиях санкций». Как добавил предприниматель, там он чувствовал себя «униженным и незащищенным». В Лондоне бизнесмен решил остаться после 24 февраля 2022 года, хотя он находился под санкциями. Улетев из Великобритании, Фридман планировал поселиться в Израиле, но после начала войны с ХАМАС вернулся в Россию. На родине Фридману грозит проверка по двум статьям Уголовного кодекса (госизмена и дискредитация ВС РФ).