https://static.news.ru/photo/58e2df30-2bde-11ea-96c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виновником массовых эвакуаций школ, судов и торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге может являться украинский майнер по имени Сергей. По предварительным данным, он мстит российскому бизнесмену Константину Малофееву за крах биржи Wex и за якобы воровство 120 биткоинов.

Мужчина мог рассылать заявления с территории Украины. Если быть точным — из Киева, передаёт BBC со ссылкой на источник. По информации журналистов, часть из 120 биткоинов принадлежала лично ему. Остальные — другим клиентам Wex.

Некоторые сообщения о «минировании» отправлялись с помощью сервисов, максимально сохраняющих анонимность пользователя.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше миллиона жителей Москвы стали жертвами угроз взрывов. Силовики подозревают в провокациях сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).