Виновником массовых эвакуаций школ, судов и торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге может являться украинский майнер по имени Сергей. По предварительным данным, он мстит российскому бизнесмену Константину Малофееву за крах биржи Wex и за якобы воровство 120 биткоинов.
Мужчина мог рассылать заявления с территории Украины. Если быть точным — из Киева,
Некоторые сообщения о «минировании» отправлялись с помощью сервисов, максимально сохраняющих анонимность пользователя.
Ранее NEWS.ru писал, что свыше миллиона жителей Москвы стали жертвами угроз взрывов. Силовики подозревают в провокациях сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).
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