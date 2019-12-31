https://static.news.ru/photo/3867238e-2bce-11ea-ba42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России.

Сообщается, что только в Москве с 28 ноября 2019 года было эвакуировано свыше одного миллиона граждан.

Это масштабное явление. Мы имеем дело с кибертерроризмом, — цитирует депутата партии «Единая Россия» агентство.

На сегодняшний день источник звонков остаётся неизвестным. Некоторые сотрудники правоохранительных органов предполагают, что к сообщениям о взрывах может быть причастно Исламское государство (запрещённая в России террористическая организация).

Отмечается, что сообщения поступали по всей России. Так, в городе Хабаровске, который находится в 13 тыс. км от Москвы, были эвакуированы свыше 11 тыс. детей.

В последний раз NEWS.ru сообщал об эвакуации из-за угрозы взрыва 24 декабря 2019 года. Анонимные сообщения о бомбах поступили в пять районных судов столицы.