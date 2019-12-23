https://static.news.ru/photo/58120750-2622-11ea-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очередные анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в пять районных судов столицы. Посетителей и сотрудников учреждений эвакуируют.

Поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. В настоящее время эвакуированы Хорошёвский, Люблинский, Тимирязевский, Замоскворецкий и Чертановский суды, сообщил NEWS.ru собственный источник.

Как писал NEWS.ru, накануне в Москве было эвакуировано около 30 тысяч человек из-за угроз о минировании. Спасателями было проверено более 250 объектов. Храм Христа Спасителя «заминировали» восьмой раз с начала декабря. Всего с 28 ноября в Москве число эвакуированных из «заминированных» объектов достигло 800 тысяч человек. Все угрозы оказались ложными.