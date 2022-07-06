«За что боролся, на то и напоролся»: ГД о внесении Порошенко на Миротворец Депутат Госдумы Журова о внесении Порошенко на сайт Миротворец: «За что боролся, на то и напоролся»

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

Конечно же, внесение Порошенко на сайт миротворца, это чистой воды пиар об этом в беседе с NEWS.ru рассказала член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Также депутат выразили уверенность, что всех подобных украинских политиков будет ждать возмездие.

Конечно же, это пиар и ничего больше. Киеву сейчас крайне необходимо отвлекать людей от реальных проблем и ситуации в стране, вот они и начали показывать, мол никто не уйдет и всех ждет возмездие. Тут я даже соглашусь, всех их правда ждет возмездие, но не то, о котором на Украине сейчас думают. А Петр Алексеевич конечно, как говорится: “за что боролся, на то и напоролся». Правда было бы крайне интересно услышать его реакцию на данное событие,- заявила Журова.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на волонтерские средства для украинских военных закуплена новая партия бронемашин MLS SHIELD для контрнаступления. Он добавил, что впервые новая бронетехника НАТО для Вооруженных сил Украины закупается на частные средства.

Также накануне украинский телеканал показал видео отдыха бывшего президента Украины Петра Порошенко в ресторане отеля Лондона. Экс-главу государства в обществе жены и сына сняла корреспондент «ТСН», когда «случайно встретила» политика в столичном британском отеле.