За 24 часа на Украину прибыли ещё два американских военных самолёта

https://static.news.ru/photo/a2309ec4-9b7d-11eb-81d3-96000091f725_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В течение прошедших суток на территорию Украины прибыли по меньшей мере ещё два военно-транспортных самолёта ВВС США C-130J Hercules. Данная информация стала известна после обнародования сведений от авианаблюдателей, отследивших маршрут воздушных кораблей по сигналам бортовых транспондеров.

Американские военно-транспортные самолёты прилетели в Киев. Один из них прибыл в украинскую столицу из немецкого Штутгарта (там находится военная база США), а другой — из Риги.

Со 2 по 6 апреля на Украину прилетели не менее трёх американских военно-транспортных воздушных кораблей. Сначала из базы Рамштайн, что находится в ФРГ, в Киев прибыли C-130J Hercules и C-17 Globemaster III. После этого во Львове приземлился тяжёлый транспортник C-17, совершивший трансатлантический перелёт из Штатов.

Кроме того, был также зафиксирован полёт в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление в Донбассе военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт в форме, на которой было написано «Украина или смерть».

Захарова отметила, что в ходе своего визита атташе посетила памятник уничтоженному боевику «Правого сектора» (запрещён в России).