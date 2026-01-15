Работа мечты в Европе обернулась долговой ловушкой

Сборщики ягод из Таиланда, работающие в Финляндии, оказались в долговой ловушке из-за очень низких доходов, сообщило издание Yle со ссылкой на отчет фонда Kalevi Sorsa. С 2005 года десятки тысяч тайских сборщиков урожая потеряли имущество, которое они заложили для получения кредитов на поездку.

Трудоустройство за рубежом стало в Таиланде одним из видов коммерческой деятельности. Кадровые агентства активно вербуют работников из бедных сельских регионов. Они обещают им высокие заработки в странах Евросоюза. Однако поездка на сбор ягод в Финляндию связана с огромными финансовыми рисками. Чаще всего для такой поездки людям приходится брать крупные займы.

Многие сборщики урожая остались практически ни с чем, несмотря на то, что они работали ежедневно по 10–20 часов без выходных на протяжении всего сезона. Расходы на организацию поездки в Финляндию для одного сезонного работника составляли от 5-6 тыс (550 тыс. рублей). Опытные сборщики подсчитали, что после вычета всех затрат их чистый доход за сезон в лучшем случае достигал примерно 2000 (184 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что уровень жизни среднестатистического жителя Европы снизился за последние 10 лет на фоне череды кризисов. Негативное влияние на качество жизни оказали пандемия COVID-19, резкий рост цен на энергоносители и высокая инфляция. Финансовое положение европейцев ухудшилось из-за роста стоимости продуктов питания, жилья и энергии. В результате многие из них больше не могут позволить себе даже предметы первой необходимости.