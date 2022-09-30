Датские чиновники оценили мощность взрывов на «Северных потоках» WSJ: мощность взрывов на «Северных потоках» эквивалентна более тысячи килограммам тротила

Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press

Датские чиновники пришли к выводу, что на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два взрыва общей мощностью более одной тысячи килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. На встрече представителей стран НАТО, где были обнародованы эти сведения, утверждалось, что за происшествием на трубопроводах может стоять Россия.

По словам западных дипломатов, большинство стран Альянса не хотели торопиться с выводами и в официальном заявлении упоминать о подозрениях, пока к этому не будет найдено «дополнительных доказательств».

Международный эксперт по энергетике Мехмет Доган ранее написал, что диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выгодна для России. Он указал на нелогичность этой версии, так как Россия и так управляла поставками газа в Европу, а к самому инциденту, по его мнению, причастны США. Он добавил, что у него нет сомнений в том, что это были преднамеренные взрывы.

Американские власти не будут спекулировать относительно причин ЧП с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» до завершения официального расследования странами Евросоюза, сообщили ранее в пресс-службе Пентагона. Так в ведомстве отреагировали на информацию о том, что над местом, где произошли подводные взрывы, были замечены вертолеты американских ВВС. Представители Пентагона при этом заявили о готовности поддержать усилия по устранению последствий произошедшего. По данным ресурса Flightradar24, над местом утечки газа с «Северных потоков» у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США.