WP: Украина испытывает нехватку запчастей для ремонта западной техники

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой запчастей, необходимых для ремонта БМП Bradley и другой западной техники, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских солдат. По их словам, механики вынуждены использовать некоторые бронемашины в качестве «доноров». Они заменяют исправные части на неисправные, а затем отправляют БМП на ремонт в Польшу.

До появления доноров мы могли осуществлять только минимальный ремонт и ждать дальнейших повреждений, — рассказал один из военнослужащих.

Помимо Bradley, украинцы также столкнулись со сложностями в ремонте самоходных артиллерийских установок американского производства M109 Paladin. К настоящему моменту она выведена из эксплуатации из-за отсутствия запчастей.

Согласно статистическим данным, с начала конфликта США поставили Украине около 190 бронированных машин пехоты Bradley. Из них около половины были доставлены в оперативные армейские подразделения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали очередное крупное наступление на Запорожском направлении. В нем задействованы БМП Bradley, а также немецкие танки Leopard. Российские военные смогли вовремя заметить активизацию противника при помощи беспилотников.