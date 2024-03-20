Взрыв прогремел в Харькове Мэр Харькова Терехов: в городе слышен взрыв

Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

В Харькове прогремел взрыв, сообщил глава города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Отмечается, что в 11:05 по местному времени в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Также предупреждение об опасности звучало в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской.

В Харькове слышен взрыв, — говорится в сообщении.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что на территории Харькова заметили говорящих польски военнослужащих. По его словам, всего в город прибыло около 30 солдат с оружием. Как отметил Марочко, они взяли под охрану одно из промышленных предприятий Харькова.

17 марта украинские информационные ресурсы сообщали о мощных взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях. Telegram-канал «Харьков Life» предупреждал о небезопасной обстановке в Богодуховском районе, поселке Казачья Лопань, Солоницевке и в городе Дергачи. Местных жителей просили уйти в укрытия и не подходить к окнам. По данным портала «Украина.ру», прилеты дронов «Герань» зафиксированы над Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Одесской областями. Также сообщается, что беспилотники долетели до Киевской области.