Вывесившего флаг России одессита приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену

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Житель Одессы, который в августе вывесил на одном из домов российский флаг с подписью «Одесса — русский город», приговорен судом к 15 годам лишения свободы по статье о госизмене, сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований Украины. Ему также вменялось сотрудничество с российскими спецслужбами.

По данным ведомства, мужчина не ограничился вывешиванием флага, а сфотографировал его и передал российской стороне для использования в пропагандистских целях. Кроме того, он якобы занимался сбором сведения о ВСУ и военных объектах на территории Одессы для спецслужб РФ.

Наряду с этим он пытался вербовать бывших сотрудников правоохранительных органов Украины для подрывной деятельности, а также собирался похитить патриотически настроенного местного предпринимателя, который занимался волонтерской деятельностью.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в госизмене заподозрили экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника. В Генпрокуратуре страны предполагают, что он сотрудничал с врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо, а также представителями ФСБ РФ.