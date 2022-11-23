Экс-министра образования Украины обвинили в госизмене Генпрокуратура Украины обвинила экс-министра образования и науки Табачника в госизмене

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Бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника заподозрили в государственной измене. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса генерального прокурора страны. Предполагается, что Табачник контактировал с пророссийскими властями Херсонской и Запорожской области.

Согласно содержащейся в опубликованном документе информации, Табачник сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.

Также утверждается, что экс-министр сотрудничал с представителями ФСБ России. Украинская Генпрокуратура опубликовала номера телефонов, с которыми шло общение. Отмечается, что для этого использовался мессенджер Telegram.

Статья о госизмене предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Дмитрий Табачник занимал пост министра образования и науки Украины с марта 2010 по февраля 2014 года.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения главе Минздрава Крыма Константину Скорупскому по статье о государственной измене. На эту должность Скорупский был назначен в июле 2022 года главой Крыма Сергеем Аксеновым. Обвинения предъявлены за «поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных» и переоборудование больниц под военные госпитали.

Также СБУ предъявила обвинения пяти чиновникам Херсонской области и Луганской Народной Республики. Они обвиняются в организации референдумов, выдаче российских паспортов, мобилизации и внедрении российских стандартов в систему образования.