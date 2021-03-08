Выпускница МГИМО создала в Грузии антироссийское объединение

https://static.news.ru/photo/28e5e024-8002-11eb-a436-96000091f725_660.jpg Елена Хоштария Фото: ელენე ხოშტარია Elene Khoshtaria/facebook.com

Выпускница МГИМО Елена Хоштария, входящая в число лидеров грузинской оппозиции, создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»). По её словам, одна из целей движения — разоблачение связанных с Россией чиновников.

Буду разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, замешанных в непотизме и тех, кто связан с Россией, — цитирует её издание «Взгляд».

Ранее Хоштария посетовала на то, что ей не хватило средств на получение образования в Европе и пришлось учиться в России. Однако она отметила, что это дало ей важный опыт, «как обучают в лагере врага».

Как ранее писал NEWS.ru, грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов, а также освобождения лидера партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии, арестованного 23 февраля. Глава партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава подчеркнул, что считает внеочередные выборы единственным выходом из политического кризиса.