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Выпускница МГИМО создала в Грузии антироссийское объединение

14:29, 08 марта 2021 220
Елена Хоштария Елена Хоштария Фото: ელენე ხოშტარია Elene Khoshtaria/facebook.com

Выпускница МГИМО Елена Хоштария, входящая в число лидеров грузинской оппозиции, создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»). По её словам, одна из целей движения — разоблачение связанных с Россией чиновников.

Буду разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, замешанных в непотизме и тех, кто связан с Россией, — цитирует её издание «Взгляд».

Ранее Хоштария посетовала на то, что ей не хватило средств на получение образования в Европе и пришлось учиться в России. Однако она отметила, что это дало ей важный опыт, «как обучают в лагере врага».

Как ранее писал NEWS.ru, грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов, а также освобождения лидера партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии, арестованного 23 февраля. Глава партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава подчеркнул, что считает внеочередные выборы единственным выходом из политического кризиса.

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