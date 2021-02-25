Грузинская оппозиция собралась протестовать без перерыва

Оппозиционные политические силы Грузии и их сторонники готовятся начать непрерывную серию акций протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов, заявил лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.
Первая акция в серии начнётся 26 февраля. Угулава пообещал, что оппозиция установит палатки, организует пикеты, устроит «коридоры позора» для некоторых политиков.
Завтрашняя акция является началом непрерывного протеста. Протест в первую очередь касается политзаключённых, внеочередных выборов, но вопрос стоит в более широком спектре, — цитирует Угулаву РИА Новости.
Глава «Европейской Грузии» отметил, что оппозиция намерена использовать все средства, разрешённые конституцией. Угулава подчеркнул, что считает внеочередные выборы единственным выходом из политического кризиса.
18 февраля глава правительства Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за конфликта со своим окружением, вызванного задержанием оппозиционного политика Ники Мелии. Гахария считал, что этот шаг взорвет и так напряжённую ситуацию в стране. МВД приостановило процесс задержания Мелии после заявления премьера об уходе с поста. На место Гахарии правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула министра обороны Ираклия Гарибашвили. 22 февраля он официально стал премьер-министром. 23 февраля спецназ задержал Мелию.
Новый премьер назвал Мелию преступником, писал NEWS.ru. Гарибашвили заявил, что задержание связано с попыткой штурма здания парламента.