Грузинская оппозиция собралась протестовать без перерыва

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Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил, что означает реформа децентрализации в стране. Он подчеркнул, что это не значит, что регионы будут предоставлены сами себе.

Общины получили средства, получили полномочия, получили ресурсы. В частности, получили земельные ресурсы. Это не означает, что теперь каждый регион сам за себя. Окончательно децентрализация ещё не завершена, — цитирует Зеленского...