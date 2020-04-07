Выгуливавшего кошку по пляжу француза нашли с помощью дрона и оштрафовали

Житель французского департамента Гар посадил кошку на восьмиметровый поводок и отправился гулять с ней по пляжу. Жандармам удалось обнаружить нарушителя карантинного режима с помощью беспилотника.
Мужчина, заметив дрон, поспешил вернуться домой, однако стражи порядка поймали его и оштрафовали на €135. Как
В Италии полицейские выписали штраф пожилой женщине, которая за день успела сходить в магазин 11 раз. Пенсионерка должна заплатить €280, писал NEWS.ru.
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