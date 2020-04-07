Выгуливавшего кошку по пляжу француза нашли с помощью дрона и оштрафовали

https://static.news.ru/photo/990dfcc6-78c7-11ea-93fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель французского департамента Гар посадил кошку на восьмиметровый поводок и отправился гулять с ней по пляжу. Жандармам удалось обнаружить нарушителя карантинного режима с помощью беспилотника.

Мужчина, заметив дрон, поспешил вернуться домой, однако стражи порядка поймали его и оштрафовали на €135. Как отмечает France Info, доступ к побережью Средиземного моря в регионе Окситания запрещён.

В Италии полицейские выписали штраф пожилой женщине, которая за день успела сходить в магазин 11 раз. Пенсионерка должна заплатить €280, писал NEWS.ru.