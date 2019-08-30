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Более пяти миллионов избирателей получили приглашение проголосовать на выборах в ландтаги (земельные) парламенты в федеральных землях ФРГ.

Всего в выборах в Бранденбурге принимают участие 416 кандидатов из 11 партий, в Саксонии — 19 партий и 439 кандидатов. Все они могут получить прямой мандат или пройти в парламент по партийным спискам, передаёт РИА Новости .

Опросы общественного мнения показали, что в Бранденбурге лидирует Социал-демократическая партия «Германия» и правая «Альтернатива для Германии», в Саксонии среди избирателей популярнее Христианско-демократический Союз.

Ранее News.ru писал, что депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Антон Фризен раскрыл секрет популярности своей партии на востоке страны. По его мнению, избиратели в этих землях более критично настроены по отношению к миграционной политике Меркель, правительству в целом и традиционным СМИ, которые, как они считают, замалчивают проблемы в стране.