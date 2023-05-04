ВВС Украины признали, что над Киевом был сбит потерявший управление дрон ВВС Украина: в небе над Киевом был сбит потерявший управление дрон Bayraktar TB2

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look

ВВС Украины признали, что над Киевом был сбит потерявший управление украинский дрон Bayraktar TB2. По словам представителей ведомства, соответствующее решение было принято из-за «нежелательных последствий». Инцидент произошел 4 мая.

Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Жаль, но это техника, такие случаи бывают, — говорится в заявлении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в небе над центром Киева появились беспилотники, которые пыталась сбить украинская ПВО. В конечном итоге один из снарядов попал в цель, после чего беспилотник загорелся и рухнул во двор жилого квартала.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после взрывов в Соломенском районе столицы начался пожар. По его словам, там упали обломки беспилотника. На место выехали «все службы».