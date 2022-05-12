«Вурдалаки»: Захарова о разрешении снести монумент Освободителям в Риге

Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала разрешение сеймом Латвии сноса памятника Освободителям Риги. В своём Telegram-канале дипломат назвала латвийских парламентариев «вурдалаками». Ранее сообщалось, что местные жители вышли на протест у мемориала после того, как полиция закрыла к нему доступ.

Вурдалаки, - написала Захарова.

Накануне сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. До этого парламент поддержал законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. По мнению депутатов, образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.

Также стало известно, что сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим терроризм». Уточняется, что за проголосовали 128 членов парламента из 141.