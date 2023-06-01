Вучич рассказал, что не говорил с Путиным больше года из-за давления Запада

Фото: Kremlin.ru

Сербский президент Александр Вучич в интервью газете la Stampa посетовал, что больше года не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Вучича, это связано с давлением Запада на балканскую страну.

Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: «посмотрите на сербов». То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют, — сказал Вучич.

Президент Сербии ранее обратился к нации на фоне беспорядков в Косово. По его словам, столкновения на севере края организовал премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти, целью которого является конфликт Сербии и НАТО.

Директор клинического центра в Косовской Митровице Златан Элек ранее рассказал, что более 50 человек обратились за медицинской помощью с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия в муниципалитете Звечан. Там произошли столкновения протестующих сербов с представителями Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR).

Сообщалось, что двое сербов ранены в столкновениях с силовиками на севере Косово и Метохии. Инцидент произошел в ходе мирного протеста населения в муниципалитете Звечан.