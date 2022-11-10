Вучич признал свою ошибку в прогнозах по обороне Херсона

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Сербский президент Александр Вучич заявил, что его прогнозы по обороне Херсона не сбылись. Как пишет ТАСС, Вучич провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, после чего на пресс-конференции признался, что «думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление».

Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся. Нам это показывает, что мы должны понимать, что мы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле мы должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет, — сказал Вучич.

Сербский лидер до этого говорил, что возможная битва за Херсон станет решающей в конфликте на Украине. Он был уверен, что ВСУ и российская армия используют тысячи танков, самолётов и БПЛА, а также задействуют артиллерию в этой битве.

Несмотря на несбывшийся прогноз, Вучич подчеркнул, что Сербия не намерена отказываться от собственной политики, в частности в отношении конфликта на Украине.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на спецбрифинге в Белом доме, что США видят признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона. При этом он уточнил, что Вашингтон не расценивает уход России из районов на Украине, как окончание конфликта.