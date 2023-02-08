Вучич предупредил о риске эскалации конфликта на Украине Вучич: украинский конфликт перейдет в неконтролируемую стадию при поставках Киеву F-16

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский конфликт может перейти в неконтролируемую стадию, если Киев получит от Запада истребители F-16. Он в эфире телеканала TV Pink назвал такой сценарий возможным, указав на договоренности о поставках на Украину западных танков.

Я ожидаю значительную эскалацию конфликта. Думаю, что после танков будет принято решение о поставках украинской стороне самолетов F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии, — подчеркнул сербский президент.

По его словам, в связи с этим он ожидает «много плохих новостей», отметив, что при таком сценарии положение Сербии только ухудшится.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц сообщило, что Соединенные Штаты могут передать Украине военные истребители F-16 через третьи страны. При этом источники считают, что без согласия Белого дома страны НАТО не будут отправлять истребители, поскольку тогда они станут для России главным объектом ненависти.