В США нашли способ оперативно передать Украине истребители F-16 NYT: США могут передать Украине истребители F-16 через третьи страны

Соединенные Штаты могут передать Украине военные истребители F-16 через третьи страны, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц. По их словам, если какая-либо страна захочет передать Украине наступательную авиацию, она должна получить согласие от президента США Джо Байдена. При этом источники считают, что без согласия Белого дома страны НАТО не будут отправлять истребители, поскольку тогда они станут для России главным объектом ненависти.

Правительство США должно одобрить продажу или передачу F-16 из стран-партнеров в третьи страны, а это означает, что любой член НАТО, который хочет отправить свои истребители американского производства в Украину, должен сначала получить зеленый свет от администрации Байдена, — пишут авторы The New York Times.

По словам американских чиновников, сейчас Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о поставке F-16 с Данией и Нидерландами. При этом они утверждают, что передача истребителей Польшей маловероятна.

Байден ранее заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине свои истребители F-16. Позже координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские власти считают текущие поставки вооружения на Украину достаточно объемными и способными серьезно влиять на ход сражений.