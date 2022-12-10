Вучич ответил на заявление Меркель о реальных целях Минских соглашений Вучич: заявления Меркель о Минских соглашениях ставит вопрос о доверии

Фото: predsednik.rs

Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений драматично меняет картину событий и ставит вопрос о доверии. Такую реакцию озвучил в обращении к гражданам своей страны президент Сербии Александр Вучич. По его словам, реплика экс-канцлера стала для главы государства сигналом того, кому нельзя верить. Слова Вучича приводит РИА Новости.

Это заявление Меркель нечто, что драматично меняет вещи во всяком смысле, прежде всего политическом. Для меня это ясный сигнал — кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ, — сказал Вучич.

Он также выразил удивление, что российские спецслужбы не знали о происходящем и «неподготовленно вошли во все это».

Ангела Меркель в интервью газете Zeit сообщила, что соглашения 2014 года были «попыткой дать Украине время». Бывший канцлер усомнилась в том, что страны НАТО на тот момент могли бы сделать для помощи Киеву столько же, сколько они делают сейчас.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реплику экс-канцлера ФРГ, заявила, что Германия и коллективный Запад в целом не планировали выполнять Минские соглашения. Согласно утверждению российского дипломата, соглашения использовались, чтобы выиграть время для поставок оружия на Украину.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова Меркель, обвинил Запад в переходе украинского кризиса в военную фазу.