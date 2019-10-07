https://static.news.ru/photo/903dffdc-e912-11e9-87b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: armed_forces_ua/instagram.com

Разведение подразделений в Донбассе в районе населённого пункта Золотое с 7 октября перенесено на 9-е число. Об этом сообщили в командовании Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Силовики уверяют, что делают всё возможное для безопасности населения.

Сейчас командование ВСУ и ООС (операции объединённых сил. — News.ru) пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые останутся между обеими сторонами, — цитирует сообщение силовиков телеканал « 112 Украина ».

Вместе с тем местные жители против отсрочки этого и требуют начать разведение войск как можно скорее.

Ранее, как писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское из-за продолжающихся обстрелов.