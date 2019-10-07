https://static.news.ru/photo/d06d0428-e8e9-11e9-ae95-fa163e074e61_660.jpg Фото: armed_forces_ua/instagram.com

Вооружённые силы Украины не отведут свои подразделения в районах населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе до тех пор, пока не пройдёт семь суток с момента последнего обстрела, рассказал министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.

Сегодня должно было бы начаться разведение [войск]. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнётся на седьмой день после того, как не будет обстрелов, — цитирует главу ведомства ТАСС .

Накануне участники украинских добровольческих организаций прибыли в Золотое, чтобы защищать его после разведения вооружённых сил. Об этом заявил глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. Он отметил, что «ветераны-добровольцы» выполнят свою обязанность по защите «каждого украинца и каждого сантиметра украинской земли», если это не собираются делать власти страны.

Замглавы МВД Украины Вадим Троян, в свою очередь, пообещал, что сотрудники полиции продолжат несение службы в районе Золотого и села Екатериновка, несмотря на заявленное разведение сил на этом участке.

Как ранее писал News.ru, представители самопровозглашённой ДНР рассчитывают на завершение разведения сил в районе Золотого и Петровского в течение 30 дней. Договорённость об этом была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября.