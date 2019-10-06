Участники украинских добровольческих организаций прибыли в населённый пункт Золотое в Донбассе, чтобы защищать его после разведения вооружённых сил.
Об этом заявил глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, его слова приводит
Это наш последний блокпост, и мы даём слово, что его никогда не покинем, — подчеркнул Билецкий.
Замглавы МВД Украины Вадим Троян, в свою очередь, пообещал, что сотрудники полиции продолжат несение службы в районе Золотого и села Екатериновка, несмотря на заявленное разведение сил на этом участке.
Как ранее писал News.ru, представители самопровозглашённой ДНР рассчитывают на завершение разведения сил в районе Золотого и Петровского в течение 30 дней. Договорённость об этом была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября.
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