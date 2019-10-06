https://static.news.ru/photo/ee940e64-e845-11e9-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Билецкий Фото: Андрей Билецкий/facebook.com

Участники украинских добровольческих организаций прибыли в населённый пункт Золотое в Донбассе, чтобы защищать его после разведения вооружённых сил.

Об этом заявил глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, его слова приводит ТАСС . Партийный лидер отметил, что «ветераны-добровольцы» выполнят свою обязанность по защите «каждого украинца и каждого сантиметра украинской земли», если это не собираются делать власти страны.

Это наш последний блокпост, и мы даём слово, что его никогда не покинем, — подчеркнул Билецкий.

Замглавы МВД Украины Вадим Троян, в свою очередь, пообещал, что сотрудники полиции продолжат несение службы в районе Золотого и села Екатериновка, несмотря на заявленное разведение сил на этом участке.

Как ранее писал News.ru, представители самопровозглашённой ДНР рассчитывают на завершение разведения сил в районе Золотого и Петровского в течение 30 дней. Договорённость об этом была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября.