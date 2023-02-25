ВСУ взорвали дамбу в Артемовске и затопили город «Два майора»: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске и затопили город

Фото: t.me/dva_majors

Украинские военные подорвали дамбу Северного ставка в черте Артемовска, сообщает Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на очевидцев. По информации канала, вода затопила ряд улиц в городе, в ближайшее время затопление города не прекратится, и воды будет больше.

Источник сообщает, что на фоне успехов наших бойцов в Ягодном, ВСУ взорвали дамбу на Северном. Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного ставка ушла. Северный ставок соединен небольшой речкой с восьмым ставком. Восьмой — с озером. Источники с мест сообщают, что воды будет очень много, — говорится в сообщении.

Ранее полевой командир ВСУ с позывным Мадьяр признал резкое усложнение ситуации в Артемовске. Он подчеркнул, что в городе идут жестокие бои. По словам Мадьяра, на северном фланге в прорыв идут бойцы ЧВК «Вагнер», которые пытаются окружить Артемовск.

До этого советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сказал, что ВСУ еще обороняют Артемовск, однако неизбежно его потеряют. По его словам, этот населенный пункт превратился в «центр утилизации ВСУ».