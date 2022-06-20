ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

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Солдаты вооружённых сил Украины

Украинские войска в 12.20 выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрелов в Куйбышевском районе повреждены семь жилых домов.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.20 — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров, — говорится в сообщении.

Ранее жителей Донецка попросили не покидать укрытия из-за массированных обстрелов города. Как рассказал накануне мэр города Алексей Кулемзин, после утренних обстрелов в Донецке загорелся завод «Топаз», находящийся в Куйбышевском районе. По его словам, над предприятием было видно плотное облако дыма. Кулемзин также отметил, что несколько местных жителей получили ранения.