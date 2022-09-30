В Запорожье сообщили об обстреле гражданской колонны машин со стороны ВСУ Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ обстреляли колонну автомобилей с гражданским населением

Фото: Министерства обороны Украины

ВСУ обстреляли колонну автомобилей с гражданским населением на выезде в подконтрольную РФ часть Запорожской области, рассказал РИА Новости член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, есть жертвы и пострадавшие, а украинцы атаковали намеренно.

Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона. По нашей информации, есть жертвы и много пострадавших, — цитирует его агентство.

Рогов заявил, что украинские власти пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны российских военных. На деле же Киев старается запугать мирных жителей подконтрольной ему части региона и предотвратить их отток на территорию, которая в скором времени станет частью России, считает член ВГА.

Ранее Рогов рассказал, что жители контролируемой Киевом части Запорожской области перекрыли трассу в знак протеста против того, что их не выпускают на освобожденную территорию. По его словам, украинские власти намеренно препятствуют отъезду граждан, создавая очереди и ужесточая проверки документов.