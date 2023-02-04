ВСУ делают в Снигиревке в Херсонской области базу с танками

Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

В Херсонской области ВСУ приступили к строительству военной базы для танков, передает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Снигиревского района Юрия Барбашова. По его словам, это нарушает международное гуманитарное право.

Несмотря на то что Снигиревка находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, она все еще представляет из себя военную базу. Там размещаются украинские военнослужащие, там размещаются военные объекты. Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов, — сказал Барбашов.

Он отметил, что украинские военнослужащие маскируются под мирных граждан, подразделения украинских военных размещают в жилых домах, а в частных гаражах устраивают склады боеприпасов. В самом райцентре базируются около 20 танков.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия приступила к масштабному использованию боевых машин поддержки танков (БМПТ), способных ликвидировать Leopard и Abrams, которые Запад пообещал Украине. Он добавил, что на вооружении БМПТ стоят четыре пусковые установки ПТУР «Атака», которые, по словам бывшего разведчика, являются «адской машиной для танков».