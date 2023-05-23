Встреча Бербок и Сийярто закончилась ссорой из-за Украины Politico: Бербок и Сийярто устроили в Брюсселе перепалку из-за блокировки помощи Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Обозреватель Politico Якопо Баригацци сообщил о конфликте, который возник между главой МИД Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто во время их встречи. В статье отмечается, что спор между Германией и Венгрией возник в Брюсселе во время встречи министров иностранных дел.

Согласно четырем дипломатическим источникам, конфликт возник из-за роли венгерского банка OTP в конфликте на Украине. Бербок упрекнула Сийярто в отказе одобрить дополнительную военную помощь Киеву от Европейского союза.

Она также упомянула «неуточненные сообщения» о нарушении международного права со стороны OTP, венгерского банка. Баригацци передал эти сведения в своей статье.

Будапешт отверг обвинения и назвал отчеты неверными, отметил Баригацци. В понедельник Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины до тех пор, пока банк OTP будет включен в список «спонсоров войны».

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, поскольку Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

С венгерским премьером согласился экономист Андрей Колганов. Он предположил, что Украина не протянет более полугода, если Запад «отрубит» финансовую помощь. При этом эксперт отметил, что такой сценарий пока нереален, поскольку Запад еще не принял решение о сворачивании «украинского проекта».