Вслед за Резниковым из Минобороны Украины ушли его заместители Замминистра обороны Украины Гаврилов, Дейнега и Шевченко покинули свои посты

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Три замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко покинули свои посты, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в Telegram. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Алексея Резникова с должности министра обороны.

Замминистра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке, — написал Гончаренко.

Об увольнении Резникова президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 сентября. По его словам, ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Также он предложил Раде рассмотреть на эту должность кандидатуру главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

По данным The Economist, за министерское кресло развернулась активная борьба среди киевских чиновников. Умеров вышел из гонки победителем, так как правящие элиты сочли его максимально лояльным. Кроме того, распространялась версия, что опыт Умерова поможет в перераспределении влияния на черном рынке оружия, который до сих пор контролировал его преемник Алексей Резников.

6 сентября Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны. За его назначение проголосовало 338 депутатов.