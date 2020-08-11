Все 27 стран ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными

https://static.news.ru/photo/730de9b8-dbfb-11ea-827b-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Union/Global Look Press

Евросоюз не считает выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Заявление было согласовано с главами МИД всех 27 стран ЕС.

Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей <...> что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов, — цитирует ТАСС заявление верховного представителя ЕС.

Как писал NEWS.ru, последствия выборов президента в Белоруссии и ответ Евросоюза, включая возможное возобновление санкций, будут рассмотрены на неформальной встрече глав МИД ЕС в Берлине 27–28 августа.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии считает, что в Белоруссии во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов. Он высказал сожаление в связи с тем, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическое руководство страны обязано принять волю народа, а Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в республике.

А глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. По его словам, Европа должна поддержать стремление белорусов к свободе и переменам.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. По его словам, в Белом доме «глубоко озабочены» их проведением. Дипломат отметил, что «в Вашингтоне сожалеют» о недопуске к мониторингу голосования представителей ОБСЕ. Помпео добавил, что США призывают власти Белоруссии воздержаться от применения силы в отношении протестующих. Он считает, что Минск должен конкретными действиями продемонстрировать своё стремление к приверженности демократическим процессам и уважению прав человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Они сопровождаются жёсткими задержаниями. Милиция применяет против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.