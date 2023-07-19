ВС РФ сбили один из последних «Байрактаров» ВСУ в зоне СВО

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis / Global Look Press

Вооруженные силы России сбили один из последних беспилотников «Байрактар» турецкого происхождения, сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум в интервью РИА Новости. Ликвидация дрона произошла на Кинбурнской косе.

Bayraktar именно не ударный, а разведывательный — фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. Был сбит буквально вчера, — сказал собеседник агентства.

В мае Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине Турцией беспилотники «Байрактар» практически полностью уничтожены. Они оказались уязвимы перед средствами противовоздушной обороны и войсками радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России.

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране началось строительство завода по производству дронов «Байрактар». По его словам, после нескольких лет разговоров, возведение предприятия стартовало «на деле, а не только на меморандумах». Киев рассказал об этих планах в августе 2022 года.