ВС Нидерландов принял жалобу РФ на решение по иску акционеров ЮКОСа

https://static.news.ru/photo/13adc9b8-b232-11ea-b075-fa163e074e61_660.jpg Верховный суд Нидерландов Фото: Ben Bender/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывший акционеров ЮКОСа $57 млрд. Об этом сообщили в Минюсте России.

Суду предстоит рассмотреть по существу приведённые Москвой доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права, отметили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что РФ Будет последовательно отстаивать свои позиции как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

Первоначально арбитраж постановил взыскать с России $50 млрд долларов в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Это решение по требованию РФ было отменено Окружным судом Гааги, однако в феврале 2019 года Апелляционный суд Гааги вновь вынес решение в пользу акционеров. С учётом пеней сумма выросла на $7 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение гаагского суда «политически ангажированным актом». Она подчеркнула, что решение было вынесено в нарушение надлежащих правовых процедур и будет обжаловано.