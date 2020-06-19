ВС Нидерландов принял жалобу РФ на решение по иску акционеров ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывший акционеров ЮКОСа $57 млрд. Об этом сообщили в Минюсте России.
Суду предстоит рассмотреть по существу приведённые Москвой доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права,
В министерстве также добавили, что РФ Будет последовательно отстаивать свои позиции как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.
Первоначально арбитраж постановил взыскать с России $50 млрд долларов в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Это решение по требованию РФ было отменено Окружным судом Гааги, однако в феврале 2019 года Апелляционный суд Гааги вновь вынес решение в пользу акционеров. С учётом пеней сумма выросла на $7 млрд.
Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение гаагского суда «политически ангажированным актом». Она подчеркнула, что решение было вынесено в нарушение надлежащих правовых процедур и будет обжаловано.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен