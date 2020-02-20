https://static.news.ru/photo/1ed3069e-53f2-11ea-8c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Россия будет добиваться отмены решения Апелляционного суда в Гааге по делу компании «ЮКОС», по которому в пользу акционеров взыщут $50 млрд. Для этого РФ обратится в Верховный суд Нидерландов. С таким заявлением в четверг, 20 февраля, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что решение гаагского суда было вынесено в нарушение надлежащих правовых процедур. Также Захарова назвала вердикт инстанции по ЮКОСу «политически ангажированным актом».

Решение представляет собой политически ангажированный акт, который был вынесен в нарушение надлежащих правовых процедур. Россия, как уже было заявлено, продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов, — цитирует RNS официального представителя МИД РФ.

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено. В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. После этого Россия потребовала отменить данное решение, и окружной суд Гааги встал на её сторону. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступило в силу. При этом у российской стороны остаётся право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться.