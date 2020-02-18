https://static.news.ru/photo/0e4e3c94-523f-11ea-9fd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов, опубликованных на сайте инстанции следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено.

В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. После этого Россия потребовала отменить данное решение и окружной суд Гааги встал на её сторону.

Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу, — сказано в сообщении инстанции.

При этом, как отмечается в документах, у российской стороны остаётся право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Британский журнал The Economist утверждает, что выиграть спор в Гааге Москве помешало только одно слово в договоре. Вопрос о юрисдикции зависит от одного единственного положения в международном энергетическом договоре, а именно, от того, как толковать использование слова «такой», сказано в публикации.

Дело в том, что законы РФ, как и многих других стран, обычно не разрешают арбитраж при спорах между физлицами и государством. И российские юристы не просто так заявляли, что положения Договора к Энергетической хартии об арбитраже не действуют, и что Постоянный арбитражный суд не обладает соответствующей юрисдикцией. Однако в этот раз всё вышло не так, пишет британский журнал. Этот суд решил, что арбитраж возможен, потому что в договоре говорится о «таком временном применении» и распространяется это на весь договор в целом, в том числе, на положения об арбитраже.

Как пояснил эксперт Эрик Де Брабандере, который преподаёт арбитражное законодательство в Лейденском университете, ситуация с ЮКОСом является исключительной. По его словам, в ней было множество необычных обстоятельств, которые зависят от толкования одного-единственного прилагательного.

Международный арбитраж и постоянная палата Третейского суда в Гааге рассматривала дело акционеров ЮКОСа почти 10 лет. После этого в 2014 году Россию обязали выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа — компаниям Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.

По мнению судей, действия Москвы в отношении нефтяной компании, завершившей свою деятельность в 2007, нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Апеллировали адвокаты российской стороны тем, что некоторые положения документа не могли применяться к РФ без ратификации.

После этого окружной суд Гааги отменил решения ППТС и снял с России обязательства по выплате $50 млрд. Бывшие владельцы ценных бумаг корпорации в 2016 году подали иск в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате компенсации.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минюсте сообщили, что Россия продолжит отстаивать свои интересы в деле «ЮКОСа» и обжалует решение суда Гааги о взыскании $50 млрд.