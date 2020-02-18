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После публикации данных нидерландской разведки об отсутствии ракетных зенитных систем «Бук», независимый технический эксперт Юрий Антипов сравнил расследование катастрофы рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Украине с играми, в которые обычно играют дети.

Становится горячее. Как в детской игре «горячо-холодно», — написал Антипов в Facebook. При этом авиаэксперт считает, что самолёт разбился не из-за удара ракеты, а теракта на борту Boeing, приводит его...