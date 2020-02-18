https://static.news.ru/photo/49dc2a5c-524c-11ea-9172-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться. Ранее Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.
Это решение противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России, — цитирует РИА Новости Клишаса.
Как писал NEWS.ru, решение суда в Гааге не приведёт к аресту российских активов за рубежом. Об этом заявил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который представляет интересы России в судах по делу ЮКОСа за рубежом. По его словам, чтобы наложить арест нужно обращаться в суды соответствующих стран с ходатайством о признании и проведении решения суда. Юрист подчеркнул, что Бельгия и Франция сумели наложить арест на имущество, минуя процедуру признания решения в национальных судах. Это происходило несколько лет назад из-за пробелов в законодательстве. В настоящий момент приняты дополнительные законодательные нормы, которые не позволяют проводить такие операции.