Врачи в Греции прогнали полицейских со своего митинга

Работники афинской больницы «Эвангелисмос», проводившие протестную акцию во Всемирный день здоровья, прогнали со своего митинга правоохранителей.
Полицейские пытались разогнать толпу врачей и медсестёр, собравшихся во дворе медучреждения, так как в Греции из-за пандемии коронавируса запрещены массовые собрания. Медицинский персонал освистал их и вынудил удалиться,
На протестную акцию доктора вышли с плакатами, призвав предоставить им средства индивидуальной защиты и изменить карантинные правила для коллег. Заражённые COVID-19 врачи в Греции проходят семидневную изоляцию, в отличие от обычных граждан, которые изолируются на две недели.
За нарушения условий самоизоляции в Греции выписали более 17 тысяч штрафов, их общий размер составляет более €4,2 млн, писал NEWS.ru.
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