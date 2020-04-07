Врачи в Греции прогнали полицейских со своего митинга

https://static.news.ru/photo/5567f63e-78d6-11ea-b1ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelos Tzortzinis/Global Look Press

Работники афинской больницы «Эвангелисмос», проводившие протестную акцию во Всемирный день здоровья, прогнали со своего митинга правоохранителей.

Полицейские пытались разогнать толпу врачей и медсестёр, собравшихся во дворе медучреждения, так как в Греции из-за пандемии коронавируса запрещены массовые собрания. Медицинский персонал освистал их и вынудил удалиться, сообщил телеканал MEGA.

На протестную акцию доктора вышли с плакатами, призвав предоставить им средства индивидуальной защиты и изменить карантинные правила для коллег. Заражённые COVID-19 врачи в Греции проходят семидневную изоляцию, в отличие от обычных граждан, которые изолируются на две недели.

За нарушения условий самоизоляции в Греции выписали более 17 тысяч штрафов, их общий размер составляет более €4,2 млн, писал NEWS.ru.