Воздушные силы ВСУ сообщили о вылете бомбардировщиков Ту-22м3 ВС РФ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об активности восьми ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м3 ВС РФ. По их данным, полет осуществляется в направлении Черного моря. Минобороны России информацию не комментировало.

Зафиксирована активность до 8 бортов Ту-22м3, осуществляющих полет в направлении Черного моря. Существует угроза пусков крылатых ракет. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! — говорится в сообщении украинских Воздушных сил.

Кроме этого, украинское командование сообщило, что были зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» по направлению Одесской области. По информации Воздушных сил ВСУ, задействованы крылатые ракеты Х-22, которые отправляются с российских самолетов Ту-22м3 с Южного направления. Минобороны эту информацию не подтверждало.

В настоящее время серия мощных взрывов гремит в Сумах, Одессе и Николаевской области, свидетельствуют онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Власти страны объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Подробностей о произошедшем пока не поступало. По данным украинского издания «Зеркало недели», зафиксирована работа системы ПВО.